Почему в заглавии рассказа Куприна ,,Чудесный доктор,, он назван чудесным?
Литература
Почему в заглавии рассказа Куприна ,,Чудесный доктор,, он назван чудесным?
Ответ(ы):
Гость:
Это обобщенный образ, каждый доктор должен быть таким, клятва Гиппократа и гуманизм их к этому обязывает.
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