Сочинение "один день в славянском посёлке" по истории России 6класс пожалуйста помогите очень надо

История
Сочинение "один день в славянском посёлке" по истории России 6класс пожалуйста помогите очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Время было беспокойное, жители соседних посёлков часто воевали между собой, поэтому селились славяне обычно в местах, окружённых крутыми склонами, глубокими оврагами или водой. Они возводили вокруг своих поселений земляные валы, копали рвы (глубокие канавы) , ставили частокол. Частокол строился из крепких брёвен. Для этого срубали дерево, обрубали сучья, обтёсывали, заостряли, а потом обжигали на огне. Брёвна надо было обтесать гладко, врыть глубоко в землю, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Поэтому такая изгородь и называлась частоколом. Она была крепкой и стояла долго. Отсюда появилось выражение: "Выйти за околицу". домах древних славян пол был на метр углублён в землю, стены сложены из тонких слоёв деревьев-жердей, очищенных от веток и коры. (Слайд с домом славян. ) жерди соединены между собой деревянными шипами, связаны для прочности гибкой корой. Крыша тоже из жердей, а на ней - толстый слой соломы. Внутри такого дома всегда было прохладно, темно и сыро. Окошки, прорубленные в стенах, на ночь и в холода закрывали досками или соломой - ведь стёкол тогда не было. В углу находилась, сложенная из камня, печь - она обогревала дом, на ней же готовили еду. Печь топилась по-чёрному - это значит, что дымовой трубы не было, и печной дым выходил через оконца, двери, отверстия в кровле. В доме почти всё свободное место занимали стол и две-три деревянные лавки. В углу лежало несколько охапок сена, покрытых звериными шкурами - это постели. Как ни просто устроено жильё, в нём можно было укрыться от непогоды и дикого зверя, согреться у печи и сварить еду. В каждом посёлке обычно жили родственники, которые нередко вели хозяйство вместе. Одежда славян-мужчин состояла из длинной рубахи, сотканной из льна и украшенной вышивкой, штанов, пояса и кожаной обуви. Разумеется, летом обходились вовсе без обуви. Одежда женщин включала длинное платье из льняной материи, также изукрашенное вышивками. Украшения из металлов, стекла, янтаря и полудрагоценных камней одевались только в торжественных случаях - во время праздников и свадебных обрядов. Славяне были крепкими, выносливыми людьми, готовыми к любым неожиданностям. Каждый день их был полон трудовых забот. Чем же занимались наши предки. Земледелие-главное занятие для древних славян.
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