Школа меня задавали: рисовать "Как беречь растения" ПОмогите пожалуйста как нарис??вать
Геометрия
Школа меня задавали: рисовать "Как беречь растения" ПОмогите пожалуйста как нарис??вать
Ответ(ы):
Гость:
Надо нарисовать - нельзя топтать, нельзя рвать, нельзя ломать, нельзя разводить костер
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