Три покупательницы купили по 3 упаковки зубной пасты,после чего в коробке осталос?? ещё 16 упаковок зубной пасты .Сколько упаковок зубной пасты было в коробке сначала?
Математика
Три покупательницы купили по 3 упаковки зубной пасты,после чего в коробке осталос?? ещё 16 упаковок зубной пасты .Сколько упаковок зубной пасты было в коробке сначала?
Ответ(ы):
Гость:
3*3 = 9 упаковок купили всего 9+16=25 упаковок было первоначально Ответ:25 упаковок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Физика
Найти напряжение в резисторе R2, если сопротивления резисторов в цепи R1= 40 Ом, R2= 80 О??, R3= 40 Ом, R4= 34 Ом. ЭДС источника тока равна 100 В. ...