Три покупательницы купили по 3 упаковки зубной пасты,после чего в коробке осталос?? ещё 16 упаковок зубной пасты .Сколько упаковок зубной пасты было в коробке сначала?

Математика

Три покупательницы купили по 3 упаковки зубной пасты,после чего в коробке осталос?? ещё 16 упаковок зубной пасты .Сколько упаковок зубной пасты было в коробке сначала?

Автор: Гость