Три покупательницы купили по 3 упаковки зубной пасты,после чего в коробке осталос?? ещё 16 упаковок зубной пасты .Сколько упаковок зубной пасты было в коробке сначала?

Математика
Три покупательницы купили по 3 упаковки зубной пасты,после чего в коробке осталос?? ещё 16 упаковок зубной пасты .Сколько упаковок зубной пасты было в коробке сначала?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3*3 = 9 упаковок купили всего  9+16=25 упаковок было первоначально  Ответ:25 упаковок 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика дорофеев 5 класс номер 800 стр. 171
Ответить
Русский язык
Просклоняйте слова:бассейн
Ответить
Другие предметы
Уравнения под а)и под б)
Ответить
Физика
Найти напряжение в резисторе R2, если сопротивления резисторов в цепи R1= 40 Ом, R2= 80 О??, R3= 40 Ом, R4= 34 Ом. ЭДС источника тока равна 100 В. ...
Ответить
Математика
Для фруктового салата папе потребуется 3 апельсина,что в 2 раза меньше,чем киви, и на 2 больше,чем яблок. А также грецких орехов в 2 раза больше,че...
Ответить