Математика дорофеев 5 класс номер 800 стр. 171

Гость: Гость:

X-на ветвях. y- под деревом. (x+y)- всего. 3(y-1)=x+y. x-1=y+1. имеем : 3y-3=x+y; 2y=x+3; x=y+2; y+2+3=2y; 5=y; y=5; x=5+2=7 ответ 5 и 7