Математика дорофеев 5 класс номер 800 стр. 171
Математика
Математика дорофеев 5 класс номер 800 стр. 171
Ответ(ы):
Гость:
X-на ветвях. y- под деревом. (x+y)- всего. 3(y-1)=x+y. x-1=y+1. имеем : 3y-3=x+y; 2y=x+3; x=y+2; y+2+3=2y; 5=y; y=5; x=5+2=7 ответ 5 и 7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Другие предметы
Физика
Найти напряжение в резисторе R2, если сопротивления резисторов в цепи R1= 40 Ом, R2= 80 О??, R3= 40 Ом, R4= 34 Ом. ЭДС источника тока равна 100 В. ...
Математика
Для фруктового салата папе потребуется 3 апельсина,что в 2 раза меньше,чем киви, и на 2 больше,чем яблок. А также грецких орехов в 2 раза больше,че...