Для фруктового салата папе потребуется 3 апельсина,что в 2 раза меньше,чем киви, и на 2 больше,чем яблок. А также грецких орехов в 2 раза больше,чем яблок и апельсинов вместе.Сосчитай, сколько киви,яблок и грецких орехов нужно ...

Математика

Для фруктового салата папе потребуется 3 апельсина,что в 2 раза меньше,чем киви, и на 2 больше,чем яблок. А также грецких орехов в 2 раза больше,чем яблок и апельсинов вместе.Сосчитай, сколько киви,яблок и грецких орехов нужно для салата?

Автор: Гость