Для фруктового салата папе потребуется 3 апельсина,что в 2 раза меньше,чем киви, и на 2 больше,чем яблок. А также грецких орехов в 2 раза больше,чем яблок и апельсинов вместе.Сосчитай, сколько киви,яблок и грецких орехов нужно ...
Математика
Для фруктового салата папе потребуется 3 апельсина,что в 2 раза меньше,чем киви, и на 2 больше,чем яблок. А также грецких орехов в 2 раза больше,чем яблок и апельсинов вместе.Сосчитай, сколько киви,яблок и грецких орехов нужно для салата?
Ответ(ы):
Гость:
3 апельсина, 3х2=6 киви, 3-2=1 яблоко, 1+3=4х2=8грецких орехов 6 киви+1 яблоко + 8 грецких орехов=15 всего.
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