Просклоняйте слова:бассейн

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Просклоняйте слова:бассейн
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Ответ(ы):
Гость:
Бассейн бассейна  бассейну бассейн бассейном о бассейне
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