По расписанию поезд должен отправиться от станции в 9часов 55 минут.В какое время о?? отошёл от станции,если его отправление было задержано на 20 мин?

Математика
По расписанию поезд должен отправиться от станции в 9часов 55 минут.В какое время о?? отошёл от станции,если его отправление было задержано на 20 мин?
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Гость:
9ч 55мин+20мин=10ч 15мин
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