По расписанию поезд должен отправиться от станции в 9часов 55 минут.В какое время о?? отошёл от станции,если его отправление было задержано на 20 мин?

Математика

По расписанию поезд должен отправиться от станции в 9часов 55 минут.В какое время о?? отошёл от станции,если его отправление было задержано на 20 мин?

Автор: Гость