Что такое подвиг? Расскажите своими словами ( пожалуйста)!
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Что такое подвиг? Расскажите своими словами ( пожалуйста)!
Ответ(ы):
Гость:
Возможно ,что подвиг-это действие которое может сильно кому то помочь или спасти жизнь,которое может сделать и человек и какое либо животное.
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