Прочитайте .выделите в словах корень. составьте из корней данных слов сложные сло??а. запишите свалить варить катить.
Русский язык
Прочитайте .выделите в словах корень. составьте из корней данных слов сложные сло??а. запишите свалить варить катить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) корень- вал (пример- буревал) ; 2) корень-вар ( самовар) ; 3) корень- кат ( самокат)
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