Продаются очень срочно Два японских попугая. Зонт породистый (сиамский), Стол складной старинный (дамский), Плащ обеденный (дубовый). Кот мужской (почти что новый), И зеленый телефон. Вот для справок граммофон. Выписать...

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Продаются очень срочно Два японских попугая. Зонт породистый (сиамский), Стол складной старинный (дамский), Плащ обеденный (дубовый). Кот мужской (почти что новый), И зеленый телефон. Вот для справок граммофон. Выписать Всееееееее словосочетания.Помогите

Автор: Гость