Проект Зимняя страничка

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Проект Зимняя страничка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Озаглавь первую страницу проект зимняя страничка на второй странице сканируй любую картинку зимы и напиши внизу немного предложений сделай минимум 10 5 картинок она 3 странички Можешь например поставить сказку Морозко
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