Произведение двух чисел больше одного из них в два раза и больше другого в семь ра?? найди произведение чисел.
Математика
Произведение двух чисел больше одного из них в два раза и больше другого в семь ра?? найди произведение чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первое число х второе число y тогда составим систему уравнений {xy=2x {xy=7y из первого уравнения делим все на х получаем у=2 во втором уравнение делим все на у получаем х=7 получаем произведение ху=2*7=14 Ответ 14
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