Производство каждого наименования продукции молокозавода по сравнению с прошлым месяцем увеличелось на 10%.Сколько бутылок молока произвел завод в прошлом месяце,если в этом месяце их было выпущено 3300
Математика
Производство каждого наименования продукции молокозавода по сравнению с прошлым месяцем увеличелось на 10%.Сколько бутылок молока произвел завод в прошлом месяце,если в этом месяце их было выпущено 3300
Ответ(ы):
Гость:
1) 100 % +10 % = 110% 2) 3300 : 110 = 30 бутылок это 1 % 2) 30 * 100 = 3000 бутылок молока произвел завод в прошлом месяце
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