Производство каждого наименования продукции молокозавода по сравнению с прошлым месяцем увеличелось на 10%.Сколько бутылок молока произвел завод в прошлом месяце,если в этом месяце их было выпущено 3300

Математика

Производство каждого наименования продукции молокозавода по сравнению с прошлым месяцем увеличелось на 10%.Сколько бутылок молока произвел завод в прошлом месяце,если в этом месяце их было выпущено 3300

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