К какому жанру литературы можно отнести рассказ Тургенева И.С. МУМУ.
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К какому жанру литературы можно отнести рассказ Тургенева И.С. МУМУ.
Ответ(ы):
Гость:
Рассказ основанный на реальных событиях
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