Решите желательно все задания!!!!!!
Алгебра
Решите желательно все задания!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
3 задание просто на корень из 5 умножить надо получится 10 корней из 5 деленое на 5
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