Какой русской пословице эквивалентны приведенные пословицы других народов? Чем больше поспешности,тем меньше скорости(англ.).Тихо шел-дошел,торопился-с пути сбился(башк.).Кто торопится,тот мастером не станет(японская).Иди поти...
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Какой русской пословице эквивалентны приведенные пословицы других народов? Чем больше поспешности,тем меньше скорости(англ.).Тихо шел-дошел,торопился-с пути сбился(башк.).Кто торопится,тот мастером не станет(японская).Иди потихоньку-всегда дойдешь(персидкая).Поспешишь-все слова растеряешь(узбекская).Спешащая нога скоро спотыкается(татарская).
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