В каком месяце 1961 года Стен Форшхувед - шведский стоматолог выдвинул версию об отравлении Наполеона мышьяком?

История

В каком месяце 1961 года Стен Форшхувед - шведский стоматолог выдвинул версию об отравлении Наполеона мышьяком?

Автор: Гость