В каком месяце 1961 года Стен Форшхувед - шведский стоматолог выдвинул версию об отравлении Наполеона мышьяком?
История
В каком месяце 1961 года Стен Форшхувед - шведский стоматолог выдвинул версию об отравлении Наполеона мышьяком?
Ответ(ы):
Гость:
Статья с версией Форшхувуда появилась 14 октября в британском научном журнале.
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