Отгадайте шараду. Первый слог-воронье слово, Нам для всех оно не ново. Слог второй опасен в море, Он судам приносит горе. Слово целое стреляет, То снаряд, что убивает.

Русский язык

Отгадайте шараду. Первый слог-воронье слово, Нам для всех оно не ново. Слог второй опасен в море, Он судам приносит горе. Слово целое стреляет, То снаряд, что убивает.

Автор: Гость