Предложение с есімдік ,Спасибо огромное заранее

Қазақ тiлi
Предложение с есімдік ,Спасибо огромное заранее
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мен озим тамак писирдим.Мен это жиктеу,а озим это оздик.
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