7 , 8 предложений с числительными из художественной литературы

Гость: Гость:

1. У старинушки три сына: Старший умный был детина, Средний сын и так и сяк, Младший вовсе был дурак. (Ершов. Конёк -Горбунок). 2. Час обеда приближался, Топот по двору раздался: Входят семь богатырей, Семь румяных усачей. (Пушкин Сказка о мертвой царевне и семи богатырях) 3. Девять месяцев проходит, С поля глаз она не сводит. (Пушкин Сказка о мертвой царевне и семи богатырях) 4. Балда говорит: "Буду служить тебе славно, Усердно и очень исправно, В год за три щелка тебе по лбу, Есть же мне давай вареную полбу".(Пушкин Сказка о попе и его работнике Балде ) 5. "За такое одолженье, - Говорит он в восхищенье, - Волю первую твою Я исполню, как мою". (Пушкин Сказка о золотом петушке ) 6. В третий раз закинул он невод - Пришёл невод с одною рыбкой, С не простою рыбкой - золотою. (Пушкин Сказка о рыбаке и рыбке)7.Он рыбачил тридцать лет и три года И не слыхивал, чтоб рыба говорила.(Пушкин Сказка о рыбаке и рыбке)