Помогите пожалуйста! Мне нужно не только решение, а объяснение. "Замените деление умножением на обратную дробь и вычислите: 3/7:2/5= 13/5:26/15=
Математика
Помогите пожалуйста! Мне нужно не только решение, а объяснение. "Замените деление умножением на обратную дробь и вычислите: 3/7:2/5= 13/5:26/15=
Ответ(ы):
Гость:
Чтобы разделить одну дробь на другую, надо просто вторую дробь перевернуть, т. е. была 2/5 мы перевернули и получили 5/2 3/7 : 2/5 = 3/7 · 5/2 = 3 · 5 / 7 · 2 = 15/14 = 1 целая 1/14 13/5 : 26/15 = 13/5 · 15/26 = 13 · 15 / 5 · 26 = 3/2 = 1 целая 1/2
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