ДАЮ 20 БАЛЛОВ!!! Сторони трикутника дорівнюють 5 см, 7см, 10 см. Знайди найбільшу стор??ну подібним трикутника, если его найменьше сторона дорівнюе 10 см
Геометрия
ДАЮ 20 БАЛЛОВ!!! Сторони трикутника дорівнюють 5 см, 7см, 10 см. Знайди найбільшу стор??ну подібним трикутника, если его найменьше сторона дорівнюе 10 см
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