Фонетический разбор слова хрустнул
Русский язык
Фонетический разбор слова хрустнул
Ответ(ы):
Гость:
Хрустнул-(хруснул)- 2 сл, 2гл, 5 согл, х-(х)-согл, непарн, глух, тв, р-(р) согл, непарн, зв, тв, у-(у) гл, уд, с(с) согл, парн, глух, тв, т(н) -согл, непарн,зв, тв, у(у) гл, л(л) согл, непарн, зв, тв. 8б,7 зв.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мастеру и двум его помощникам заплотили 615.000 тыс. эти деньги оба помощника и масте?? разделили в отношенит 1:2:3. сколько денег получил каждый и...
Русский язык
Математика
Решение задачи. На клумбе растут розы, ромашки и маки. Из них 1/6 розы, а 3/5 ромашки а остальные 120 маки сколько всего цветов растут на клумбе?
Математика