Решение задачи. На клумбе растут розы, ромашки и маки. Из них 1/6 розы, а 3/5 ромашки а остальные 120 маки сколько всего цветов растут на клумбе?

Математика

Решение задачи. На клумбе растут розы, ромашки и маки. Из них 1/6 розы, а 3/5 ромашки а остальные 120 маки сколько всего цветов растут на клумбе?

Автор: Гость