Решение задачи. На клумбе растут розы, ромашки и маки. Из них 1/6 розы, а 3/5 ромашки а остальные 120 маки сколько всего цветов растут на клумбе?
Математика
Решение задачи. На клумбе растут розы, ромашки и маки. Из них 1/6 розы, а 3/5 ромашки а остальные 120 маки сколько всего цветов растут на клумбе?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть все цветы=1 1-16=56-остаток 35*5/6=36 -ромашки 16+3/6=4/6 значит 120 маков-2/6 120:2=60 60*6=360 ответ - 360цветов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Составьте предложение: Составьте предложения с именами прилагательными женского рода в именительном и винительном падеже
Математика
Қазақ тiлi