Составьте предложение: Составьте предложения с именами прилагательными женского рода в именительном и винительном падеже
Русский язык
Составьте предложение: Составьте предложения с именами прилагательными женского рода в именительном и винительном падеже
Ответ(ы):
Гость:
красивая нежная музыка играла на концерте (и.п.) или в тихую месячную ночь мы отправились на рыболовную ловлю(В.п)
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