Зачем государству нужны законы? Три аргумента.
Обществознание
Зачем государству нужны законы? Три аргумента.
Ответ(ы):
Гость:
Для того, чтобы можно было регулировать правоотношения как между гражданами страны, так и между гражданами и государством. Для соблюдения прав и обязанностей. Для систематизации правоотношений.
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