Какие особенности имеет нервная система хордовых животных: а)Нервная трубка рас??оложена на спинной стороне тела б)имеется брюшная нервная цепочка в)нервные клетки собраны в два нервных ствола г)нервные клетки образуют нерв...
Биология
Какие особенности имеет нервная система хордовых животных: а)Нервная трубка рас??оложена на спинной стороне тела б)имеется брюшная нервная цепочка в)нервные клетки собраны в два нервных ствола г)нервные клетки образуют нервную сеть
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Правильный ответ: а)
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