Помогите написать стих про слона!!!пожалуйста!!!!
Литература
Помогите написать стих про слона!!!пожалуйста!!!!
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Детские стихи Загадки Потешки и прибаутки Скороговорки Книги своими руками Книжные обзоры Досуг с пользой Смычок Физкульт-Ура! Карта сайта подробно Книжная полка > Детские стихи > Стихи о природе > Стихи про диких животных Земли > Стихи про слона Отправить JComments СТИХИ ПРО СЛОНА Что я знаю? А я знаю, Сколько тонн Весит слон: Слон индийский - Двадцать тонн, Африканский - Десять, А не веришь- Сам поймай И попробуй Взвесить!...
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