Пожалуйста напишите как сделать номер 15
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Пожалуйста напишите как сделать номер 15
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Гость:
Надо дабавлять окончание
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