В городе две овощные базы.по ошибке на одну из них завезли в четыре раза больше картофеля чем на другую.чтобы уровнять количество картофеляна обеих базах,пришлось с первой базы перевезти на вторую 630 тонн картофеля.сколько тон...

Математика

В городе две овощные базы.по ошибке на одну из них завезли в четыре раза больше картофеля чем на другую.чтобы уровнять количество картофеляна обеих базах,пришлось с первой базы перевезти на вторую 630 тонн картофеля.сколько тонн картофеля было завезено на каждцю базу первоначально?

Автор: Гость