В городе две овощные базы.по ошибке на одну из них завезли в четыре раза больше картофеля чем на другую.чтобы уровнять количество картофеляна обеих базах,пришлось с первой базы перевезти на вторую 630 тонн картофеля.сколько тон...
Математика
В городе две овощные базы.по ошибке на одну из них завезли в четыре раза больше картофеля чем на другую.чтобы уровнять количество картофеляна обеих базах,пришлось с первой базы перевезти на вторую 630 тонн картофеля.сколько тонн картофеля было завезено на каждцю базу первоначально?
Ответ(ы):
Гость:
X - завезли на первую, 4х - на вторую, чтобы уровнять, надо перевезти с первой на вторую 1.5х = 630, х = 420 420 завезли на первую, 1680 на вторую изначально Проверка. Перевезем из второй на первую 630, получим 1050 и 1050
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