Разобрать по составу воробушки галчата

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Разобрать по составу воробушки галчата
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Ответ(ы):
Гость:
Вороб-корень ушк-суффикс и-окончание воробушк-основа галч-корень ат-суффикс а-окончание галчат-основа
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