ДАЮ 50БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!! Пожалуйста мне нужно сделать сообщение об "Изба произведение ??ревнерусских древоделов. Инструменты плотника"

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ДАЮ 50БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!! Пожалуйста мне нужно сделать сообщение об "Изба произведение ??ревнерусских древоделов. Инструменты плотника"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я считаю сообщение это презентация вот файл
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