Помогите сочинить 4-5 предложений если я был золотой рыбкой 4 класс

Гость: Гость:

Если б я была золотой рыбкой- я бы плавала на дне морском. Я бы любила есть маленькие крошки хлеба, которые рыбаки бросали бы. А еще бы я когда была рыбкой- выплывала на поверхность. Я бы смогла общаться с другими рыбками и правила бы царством.