Помогите подробно разобрать доказательство второго признака подобия треугольни??ов (8 класс). Вот прям все досканально надо...каждое выражение откуда получилось нужно объяснять, каждое вычисление...Помогите, пожалуйста! СРОЧНО,...
Геометрия
Помогите подробно разобрать доказательство второго признака подобия треугольни??ов (8 класс). Вот прям все досканально надо...каждое выражение откуда получилось нужно объяснять, каждое вычисление...Помогите, пожалуйста! СРОЧНО, SOS
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Гость:
Юююю.........................
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