На улице стоит трескучий мороз. Выписать словосочитания ?
Русский язык
На улице стоит трескучий мороз. Выписать словосочитания ?
Ответ(ы):
Гость:
Мороз -стоит. ................
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