Даю 40 баллов за эти примеры,пожалуйста,помогите.
Алгебра
Даю 40 баллов за эти примеры,пожалуйста,помогите.
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