7*b-15=6 *- это умножение УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ Я ПРОСТО НЕ ПОНЯЛА!!!!!!!!!
Математика
7*b-15=6 *- это умножение УМОЛЯЮ ПОМОГИТЕ Я ПРОСТО НЕ ПОНЯЛА!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Ответ: 3 вот и весь тебе ответ ;)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Use an atlas to find other countries and their capitals.Prepare a small quiz for your classmates. HELP ME)))
Математика
Между некоторыми цифрами 1 2 3 4 5, не переставляя их, поставь знаки действий и, если нужно, скобки так чтобы значение выражения стало равно : 1 ) ...
Математика
Решите задачу по тропинке вдоль кустов шло одиннадцать хвостов. мосчитать я так??е смог что шагало тридцать ног. и узнаь я был бы рад сколько бы...
Литература
Знаете ли вы Древнеримский писатель,живший позднее в Овидия,тоже написал "Метаморфозы".А.С.Пушкин,по собственному признанию,"читал охотно"его произ...