Решите задачу по тропинке вдоль кустов шло одиннадцать хвостов. мосчитать я так??е смог что шагало тридцать ног. и узнаь я был бы рад сколько было поросят? это вместе шли куда то петухи и поросята. а теперь вопрос таков сколь...

Математика

Решите задачу по тропинке вдоль кустов шло одиннадцать хвостов. мосчитать я так??е смог что шагало тридцать ног. и узнаь я был бы рад сколько было поросят? это вместе шли куда то петухи и поросята. а теперь вопрос таков сколько было петухов? погите пожалуйста)

Автор: Гость