Решите задачу по тропинке вдоль кустов шло одиннадцать хвостов. мосчитать я так??е смог что шагало тридцать ног. и узнаь я был бы рад сколько было поросят? это вместе шли куда то петухи и поросята. а теперь вопрос таков сколь...
Математика
Решите задачу по тропинке вдоль кустов шло одиннадцать хвостов. мосчитать я так??е смог что шагало тридцать ног. и узнаь я был бы рад сколько было поросят? это вместе шли куда то петухи и поросята. а теперь вопрос таков сколько было петухов? погите пожалуйста)
Ответ(ы):
Гость:
Значит 11 особей Всего 2 ног петуха+4 ног поросенка=6ног в общем 30:6=5 по 5 петухов и поросят шли в среднем 5+5=10 значит уменьшаем количество поросят на один -это 4 . умножаем на его ноги 4*4=16 вычисляем ост ножки. остается 7 петухов*2 пары ног= 14 ног 4*4=16 ног у поросят 7*2=14 ног у петухов 4+7=11 хвостов 16+14=30 ног
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