Подберите к данным словам однокоренные слова снег ход вода земля зима дом гора

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Подберите к данным словам однокоренные слова снег ход вода земля зима дом гора
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Снежок, ходить, водяной, земляной, зимний, домашний, горка
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