Подберите и запишите слова с чередующимися согласными и гласными в корне.Составт?? с глаголами 4 словосочетания. Слова:Сидеть,стерегу,дощечка,стремиться,вертеть,посетить,любить,купить,дорога,ухо,облако,печёт,воскликнуть.

Русский язык
Подберите и запишите слова с чередующимися согласными и гласными в корне.Составт?? с глаголами 4 словосочетания. Слова:Сидеть,стерегу,дощечка,стремиться,вертеть,посетить,любить,купить,дорога,ухо,облако,печёт,воскликнуть.
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