Расскажите о характере первого царя династии романовых

История
Расскажите о характере первого царя династии романовых
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первый царь Михаил Федорович
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