Как определить тип речевой ошибки

Гость: Гость:

1.Бедность и однообразие синтаксической конструкции. 2.Употребление лишних слов,лексическая избыточность. 3.Употребление слова не свойственное ему значении. 4.Употребление лишних слов, в том числе плеоназм. 5.Неоправданное повторение слов.