Как определить тип речевой ошибки

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Как определить тип речевой ошибки
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Бедность и однообразие синтаксической конструкции. 2.Употребление лишних слов,лексическая избыточность. 3.Употребление слова не свойственное ему значении. 4.Употребление лишних слов, в том числе плеоназм. 5.Неоправданное повторение слов.
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