Найдите площадь полукруга радиус которого равен 15см
Геометрия
Найдите площадь полукруга радиус которого равен 15см
Ответ(ы):
Гость:
Площадь круга равна S = 3.14 * 15*15 = 706.5 см2 Полукруг - это не что иное как половина круга, следовательно его площадь равна 706,5 поделить на 2 706,5/2=353,25 см2
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