Помогите пожалуйста ! сравните: 1)12/37+19/37 и 29/37; 2)34/61+23/61 и 60/61
Математика
Помогите пожалуйста ! сравните: 1)12/37+19/37 и 29/37; 2)34/61+23/61 и 60/61
Ответ(ы):
Гость:
1)31/37>29/37 2)57/61<60/61
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
У учительницы были тетради в линейку и в клетку. Она раздала их ученикам. Сколько тетрадей получил каждый ученик.
Русский язык
У меня вопрос.Есть 2 спряжения,во втором и в первом спряжении есть окончания у,ю и в том и вдругом.Если слово окначивается на у или ю то как опреде...
Обществознание
Используя материал задания объясните,может ли профессиональная деятельность влиять на гендерные роли мужчин и женщин в обществе обоснуйте свой ответ
Математика