Помогите пожалуйста ! сравните: 1)12/37+19/37 и 29/37; 2)34/61+23/61 и 60/61

Математика

Помогите пожалуйста ! сравните: 1)12/37+19/37 и 29/37; 2)34/61+23/61 и 60/61

Автор: Гость