Используя материал задания объясните,может ли профессиональная деятельность влиять на гендерные роли мужчин и женщин в обществе обоснуйте свой ответ
Обществознание
Используя материал задания объясните,может ли профессиональная деятельность влиять на гендерные роли мужчин и женщин в обществе обоснуйте свой ответ
Ответ(ы):
Гость:
Знал бы помог бы сам не навижу этот предмет
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