В виде каких соединений кровью переносятся кислород и углекислый газ?

Биология
В виде каких соединений кровью переносятся кислород и углекислый газ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
HbCO2 гемоглобин с угл.газом- карбгемоглобин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Мы увидели небольшой город правильно написанно
Ответить
Математика
Масса одного мешка с сахарным песком 50кг . Сколько таких мешков может перевезти машина грузоподемностью 5т
Ответить
Алгебра
Верно ли, что: а) 10! = 10*9! б) 10! = 2!*5! в) 12!/11! = 12
Ответить
Русский язык
К данным словам подбери антонимы с приставкой без - / бес - 1)Громкий 2)сильный 3) платный 4 ) отзывчивый
Ответить
Математика
Выполни сложение: 3+3/4
Ответить