В виде каких соединений кровью переносятся кислород и углекислый газ?
Биология
В виде каких соединений кровью переносятся кислород и углекислый газ?
Ответ(ы):
Гость:
HbCO2 гемоглобин с угл.газом- карбгемоглобин
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