Написать 10 предложений с обобщающими словами

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Написать 10 предложений с обобщающими словами
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я ходила в лес и везде смотрела грибы: лисички,опята, подосиновики. Видела животных: лису, медведя, волка. Потом пошла домой. по дороге встретила много птиц: ласточек,синичек,дятлов.
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