В магазин завезли 320 компьютеров.Для учреждений купили 1/8 компьютеров,а для школ 5/7 оставшегося количества. Сколько компьютеров купили для школ? Пожалуйста может кто нибудь сможет решить задачу!!!!!!
Математика
В магазин завезли 320 компьютеров.Для учреждений купили 1/8 компьютеров,а для школ 5/7 оставшегося количества. Сколько компьютеров купили для школ? Пожалуйста может кто нибудь сможет решить задачу!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Я не знаю я не решила такие вещи понили или ещё раз сказать....ббб.........бб..б.бб...б
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