В магазин завезли 320 компьютеров.Для учреждений купили 1/8 компьютеров,а для школ 5/7 оставшегося количества. Сколько компьютеров купили для школ? Пожалуйста может кто нибудь сможет решить задачу!!!!!!

Математика

В магазин завезли 320 компьютеров.Для учреждений купили 1/8 компьютеров,а для школ 5/7 оставшегося количества. Сколько компьютеров купили для школ? Пожалуйста может кто нибудь сможет решить задачу!!!!!!

Автор: Гость