У меня вопрос.Есть 2 спряжения,во втором и в первом спряжении есть окончания у,ю и в том и вдругом.Если слово окначивается на у или ю то как определить спряжение?

Русский язык

У меня вопрос.Есть 2 спряжения,во втором и в первом спряжении есть окончания у,ю и в том и вдругом.Если слово окначивается на у или ю то как определить спряжение?

Автор: Гость