У меня вопрос.Есть 2 спряжения,во втором и в первом спряжении есть окончания у,ю и в том и вдругом.Если слово окначивается на у или ю то как определить спряжение?

Русский язык
У меня вопрос.Есть 2 спряжения,во втором и в первом спряжении есть окончания у,ю и в том и вдругом.Если слово окначивается на у или ю то как определить спряжение?
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